A.Fr. Les commémorations du centenaire de la Bataille de Passchendaele (31 juillet au 6 novembre 1917) se poursuivent ce lundi, en présence des souverains belges, du prince Charles de Galles et des duc et duchesse de Cambridge, William et Kate. Ils se sont rendus à 13h au cimetière Tyne Cot de Passendale (Zonnebeke), le plus grand cimetière militaire du Commonwealth au monde. Il abrite 11.952 tombes de soldats tombés durant la Première Guerre mondiale. Plus tard dans la journée, le prince Charles a inauguré le Poppy Garden de Zonnebeke.