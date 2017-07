La bataille de Passchendaele près d'Ypres a débuté le 31 juillet 1917 pour s'achever le 6 novembre de la même année. La bataille a entrainé la mort de 325.000 alliés et de 260.000 Allemands. 40.000 corps de soldats britanniques n'ont jamais été retrouvés. Aujourd'hui, le cimetière de Tyne Cot de Passchendaele, construit sur l'ancienne ligne de front, abrite les sépultures de plus de 10.000 soldats. Il est le plus grand cimetière militaire du Commonwealth au monde.



Après la traditionnelle ouverture de la cérémonie par les clairons, le prince William a pris la parole, rappelant que 100 ans plus tard la Belgique et la Grande-Bretagne avançaient toujours main dans la main. Il a aussi souligné l'importance du symbole de la cérémonie quotidienne du Last Post. Le roi Philippe a aussi pris la parole et rendu hommage à la Last Post Association, qui a déjà sonné l'appel plus de 30.000 fois sous la Porte de Menin.