Le couple royal belge (photo archives) et le duc et la duchesse de Cambridge participeront ensuite lundi, aux côtés du prince Charles et de la Première ministre britannique Theresa May, à l'anniversaire de la bataille de Passchendaele au cimetière militaire britannique de Tyne Cot, le plus grand du Commonwealth (11.961 tombes). En présence, notamment, de descendants de combattants et de membres des forces armées de Sa Majesté.

Cet anniversaire "est un rappel opportun des horreurs de la Première Guerre mondiale et de la nécessité pour les amis et alliés de continuer à œuvrer ensemble dans la recherche de la paix", a déclaré Theresa May. La commémoration, organisée par le gouvernement de Londres et les autorités locales belges, prend une valeur symbolique au moment où le Royaume-Uni a décidé de rompre avec l'Union européenne.