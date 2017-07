Leur peau se couvre aussi de cloques, leurs yeux sont très irrités et ils commençaient à vomir. Le gaz causait des hémorragies externes et internes et détruisait les tissus pulmonaires. Les patients mettaient généralement quatre à cinq semaines à mourir. 95% des patients n’ont pas survécu à cette attaque. Les survivants ont été hospitalisés avec des brûlures et de graves problèmes respiratoires.

Les médecins, infirmière et ambulanciers qui entraient en contact avec la substance toxique via les vêtements des victimes étaient aussi touchés. Il n’y avait pas de remède contre les blessures au gaz moutarde. L’infirmière américaine Shirley Millard, qui travaillait comme infirmière volontaire à la Croix-Rouge en France note "Les victimes ne parviennent plus à respirer. Ils se battent pour un peu d’air, mais personne ne peut les aider. Leurs poumons sont brûlés, les yeux sont détruits par le gaz. Certains ont des brûlures sur l’entièreté du corps. Nous ne pouvons pas ni les bander ni même les toucher, tellement ils souffrent".

Une autre infirmière Vera Brittain, écrivit : "Je souhaite que les personnes qui parlent de continuer cette guerre quel qu'en soit le prix puissent voir les soldats souffrant du gaz moutarde. De larges cloques jaunâtres, des yeux fermés aux paupières collantes et collées ensembles, se battant pour chaque bouffée d'air, murmurant que leur gorge se fermait et qu'ils savaient qu'ils allaient étouffer."