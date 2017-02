Il y a exactement cent ans cette année que la Troisième Bataille d'Ypres, et plus précisément celle de Passendale ont eu lieu. Cet affrontement particulièrement sanglant a débuté pendant l'été 1917 et n'a pris fin que le 10 novembre, lorsque les Canadiens ont atteint les ruines de l'église de Passendale. La bataille a fait 450.000 victimes, alors que le front faisait à peine 8 kilomètres.



Zonnebeke a donc prévu une série de commémorations et d'activités à l’occasion du centenaire, en collaboration avec différents partenaires. Une cérémonie commémorative aura ainsi lieu le 31 juillet au cimetière britannique de Tyne Cot dans le Westhoek. Elle sera suivie les 19 et 20 août d'un week-end thématique écossais intitulé "The long road to Passchendaele". Le 25 septembre aura lieu une cérémonie en hommage à l'Australie, avant une autre qui mettra à l'honneur la Nouvelle-Zélande le 12 octobre.