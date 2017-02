A.Fr. La ville west-flandrienne d’Ypres pleure l’ancien pompier Antoine Verschoot, décédé à l’âge de 91 ans, un peu plus d’un an après qu’il ait joué son dernier de 11.000 Last Post, au clairon, à la Porte de Menin (Flandre occidentale). Celui qui avait été fait Chevalier de l’Ordre de Léopold par le gouverneur de Flandre occidentale en 2014 était connu jusqu’au-delà des frontières belges.