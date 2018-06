La Banque Nationale estime que le marché immobilier belge, "très dynamique" ces dernières années, reste "un point d'attention". La Belgique est l'un des rares pays européens dans lequel les prix de l'immobilier n'ont pas baissé malgré la crise. Et les banques belges accordent de nombreux crédits à des conditions souples (prêts de durée plus longue, rapport plus élevé entre le montant emprunté et la valeur du bien financé et part plus importante des remboursements dans les revenus des emprunteurs).

Pour la première fois, le niveau de dette des ménages belges, à plus de 60%, a dépassé celui des ménages de la zone euro. En outre, vu l'environnement de taux bas, le secteur financier se tourne de plus en plus vers le marché immobilier comme source de revenus. Actuellement, les prêts hypothécaires consentis par les banques aux ménages belges représentent en moyenne 20% du total du bilan du secteur.