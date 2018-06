L’économiste d’entreprise, Leo Sleuwaegen (KU Leuven) n’est pas vraiment surpris par la décision d’Umicore. "Pour de telles entreprises de production, l’Europe de l’Est a de réels atouts, surtout au niveau des coûts salariaux, de la fiscalité, et des règlementations sur les subsides. Les entreprises internationales comme Umicore vont logiquement rechercher les conditions les plus optimales pour leur implantation. Ils ne sont en effet pas liés à un marché local spécifique", indique-t-il.

Pour l’économiste Geert Noels, il s’agit ni plus ni moins d’un "moment douloureux pour la Flandre". "Les entreprises ne pensent pas de façon nationaliste, et n’ont pas un réflex du chez soi. Mais lorsque les éléments sont plus ou moins en équilibre, cela peut toujours faire pencher la balance. Dans ce cas-ci, je pense que la décision montre un certain nombre de handicaps de notre région auxquels nous devons remédier", souligne-t-il.

D’après l’économiste, il est clair que la Flandre ne pourra jamais égaler la Pologne en terme de coûts salariaux. En revanche, d’autres facteurs peuvent jour. "Le manque de transparence sur la politique énergétique des 10 à 20 prochaines années, voire plus, joue par exemple un grand rôle. La politique énergétique ne donne pas confiance aux industriels lors de décisions importantes pour les prochaines décennies", explique encore Geert Noels.

Il ne faut pas pour autant tomber dans le pessimisme : "si nous devenons fatalistes, et que nous affirmons avoir définitivement perdu l’industrie de production, on ne deviendra alors plus qu’un hub logistique", conclut-il.