A.Fr. (avec Belga) L'emploi stagne à Bruxelles en raison des problèmes de mobilité. Entre juin 2015 et juin 2016, il n'y a eu que 743 postes créés dans la capitale. En Flandre et en Wallonie, avec 33.000 et 16.000 nouveaux emplois, la croissance est bien plus conséquente. Alors que le nombre d'emplois a augmenté de 1,5% au niveau national, la croissance n'était que de 0,1% à Bruxelles. C’est ce que révèlent les calculs de chercheurs de l’Université catholique de Louvain (KU Leuven) rapportés ce jeudi dans le quotidien De Tijd.