Le taux d'emplois vacants dans l'UE28, est de 2%. La Belgique affiche donc le taux d'emplois vacants le plus important de la zone euro. La difficulté de trouver de la main d'oeuvre qualifiée risque donc de constituer un frein à l'investissement et, partant, à la croissance économique de la Belgique.

Le Comité de concertation est d'avis que l'ensemble des gouvernements doivent mettre la création d'emplois au coeur de leurs priorités, que le dialogue social est la meilleure voie pour concilier les besoins des entreprises et des salariés et que le redressement socio-économique impose une coopération efficace.

Fort de ces constats, il plaide pour une meilleure orientation des politiques publiques, souligne l'importance du rôle des opérateurs de placement et de formation ainsi que celui du rôle de l'enseignement et des opérateurs de formation et des partenaires sociaux.

Dix pistes prioritaires seront dégagées pour remédier à la vacance d'emplois parmi lesquelles une stratégie axée sur l'avenir et l'investissement, la multiplication des occasions de stages et le renforcement des partenariats entre les entreprises et le monde de l'enseignement.