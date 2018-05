Le groupe de femmes que cette étude met en avant est relativement jeune. C’est pourquoi le SERV insiste sur le rôle important que l’enseignement peut jouer pour inverser les tendances. "Le plus grand nombre possible de filles issues de l’immigration doit pouvoir terminer sa scolarité avec succès", souligne l’étude.

Le choix des études doit dès lors davantage se baser sur des choix personnels, et non sur la couleur ou le sexe de la personne. Pour le SERV, les modèles d’inspiration jouent aussi un rôle positif. Il est dès lors primordial de stimuler la diversité au sein du personnel scolaire. Plus tard, l’office flamand de l’Emploi (VDAB) doit à son tour prévoir pour ces femmes des formations professionnelles individuelles afin de les tirer plus rapidement de leur inactivité.

Enfin, dans une autre catégorie, le SERV souligne l’importance d’une mise au travail rapide des nouveaux-arrivants non-scolarisés. L’apprentissage du néerlandais pourrait, de façon informelle, mener à un premier job.