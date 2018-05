Outre le calendrier favorable, la météo a également été au rendez-vous durant ce mois de mai. Est encore venu s'ajouter à cela Beaufort 2018, la Triennale d'art au littoral. "Plus que jamais, la côte s'affirme comme une destination de prédilection durant toute l'année", se félicite le député provincial au Tourisme Franky De Block.

Plus d'1,5 million de touristes d'un jour ont pris la direction de mer entre le week-end prolongé du 1er mai et celui de la Pentecôte, à en croire un rapide calcul de Westtoer sur base des données de téléphonie mobile de Proximus. Les quatre jours suivant l'Ascension ont attiré 400.000 touristes d'un jour à eux seuls. Et le soleil a convaincu 225.000 personnes d'en faire autant les 5 et 6 mai. Environ 240.000 autres sont encore attendues durant ce dernier week-end du mois.

Le secteur hôtelier est également satisfait. Mai a ainsi été "globalement positif" pour les établissements côtiers. Le taux d'occupation a oscillé entre 85 et 100% durant les week-ends à prolongation. Les milieux de semaine ont également été relativement positifs.

Le secteur touristique enregistre un tiers de son chiffre d'affaires annuel au printemps. Celui-ci est donc déjà réussi pour les entrepreneurs côtiers.