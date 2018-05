Le Royaume-Uni quittera l’Union européenne en mars de l’année prochaine ; Cela signifie qu’il y aura à nouveau une frontière entre les pays de l’Union européenne et le Royaume-Uni. Et qui dit frontières dit aussi plus de contrôles douaniers ce qui exigera davantage de travail administratif.

Pour répondre à cette demande, 141 postes de travail seront créé afin de renforcer les effectifs dans les principaux ports flamands.