L'augmentation concerne les Belges qui ne partiront qu'une fois et ceux qui s'en iront vers d'autres cieux à plusieurs reprises, note l'assurance voyage. Les vacanciers belges prévoient également de partir plus longtemps, les vacances de maximum une semaine diminuant quelque peu (42%, -3%) tandis que celles de plus de trois semaines augmentent (23%).

La France (photo) reste la destination la plus populaire, choisie par 34% des Belges sondés. Suivent ensuite l'Espagne (19%) et l'Italie (12%). Au total, 78% des Belges passeront leurs vacances en Europe. Seuls 16% ont l'intention de rester en Belgique, alors que 37% des Européens restent dans leur pays. Une proportion plus importante quand le climat est favorable: "près de la moitié des voyageurs ou plus restent dans leur propre pays dans les pays méridionaux", souligne Europ Assistance.

New York (25%), Rome (15%) et Barcelone (10%) sont les trois villes que les Belges veulent absolument visiter une fois dans leur vie, ressort-il encore du baromètre.