A.Fr. (avec Belga) D'ici 2020, l'économie des drones créera plus de 1.000 emplois supplémentaires en Belgique et générera un chiffre d'affaires de 408,9 millions d'euros par an. C’est ce qu’indique une étude publiée ce mardi par PwC et Agoria. "A condition de ne pas manquer le train", préviennent toutefois la société de conseil et la Fédération de l'industrie technologique.