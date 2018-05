A.Fr. (avec Belga) Au deuxième jour de la grève de quatre jours menée par les syndicats socialiste et libéral chez De Lijn pour protester contre les plans de réforme de la direction, qui pourraient mener à des suppressions d’emplois administratifs, ce sont les réseaux urbains de la société flamande de transports en commun qui sont les plus perturbés. Anvers semble être la ville la plus touchée. Les chauffeurs volontaires ont été dépêchés sur les axes prioritaires, pour y assurer un service aussi complet que possible.