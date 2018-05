Pour le syndicaliste libéral, la discussion relative à un meilleur équilibre entre vies privée et professionnelle doit porter sur l'investissement dans le capital humain et non sur les seuls aspects financiers. "Sinon, cela continuera à bloquer", dit-il. "Les pilotes ont l'impression d'être traités comme s'ils appartenaient à une sous-filiale de Lufthansa", illustre encore Didier Lebbe. De son côté, le management se dit déçu mais, "déterminé et résolu", il "n'abandonne pas", souhaite toujours arriver à un accord et compte d'ailleurs se remettre au travail avec les partenaires sociaux très rapidement.

"Des progrès ont été enregistrés et la volonté existe des deux côtés d'aboutir à un accord", analyse Etienne Davignon (photo), le président du conseil d'administration de la compagnie. "Les parties ne se sont pas suffisamment rapprochées, mais le dialogue n'est pas rompu", insiste-t-il. "Il est nécessaire à présent d'examiner ce que l'on peut faire avec les moyens à notre disposition. Qu'est-ce qui est faisable tout de suite et qui peut améliorer la vie des pilotes et du personnel de cabine? Et que faut-il reporter à plus tard?", s'interroge Etienne Davignon.

"Le problème est en tous les cas très complexe", reconnait-il. "Nous ne mettons pas les pilotes sous pression et n'acceptons pas de l'être non plus et de travailler sous la menace", a toutefois prévenu Etienne Davignon, interrogé sur la menace de grèves des pilotes au mois de juin.