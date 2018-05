A.Fr. Les services de la société régionale flamande de transport en commun De Lijn sont fortement perturbés ce jeudi matin, au premier jour d'une grève de quatre jours lancée par les syndicats socialiste et libéral contre les plans de réforme qui devraient mener à des suppressions de centaines d’emplois administratifs. Le syndicat chrétien, en revanche, ne soutient pas l'action de protestation. Les utilisateurs des trams et bus doivent tenir compte de retards et de changements d’horaires.