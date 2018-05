A.Fr. La police de Bruxelles Capitale Ixelles prévoit des problèmes de circulation dans et autour du centre-ville de Bruxelles ce mercredi, en raison de la manifestation nationale pour les pensions, qui traversera la capitale de la gare du Nord à la gare du Midi. La police recommande "avec insistance" d'éviter la capitale en voiture et de privilégier les transports en commun. La SNCB prévoit par contre huit trains supplémentaires et un ticket spécial pour les manifestants.