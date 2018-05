Entre mars 2017 et mars 2018, le prix moyen de la composante énergétique (comprenant l'abonnement, l'énergie consommée, la contribution électricité verte et éventuellement la contribution cogénération) pour l'électricité a augmenté de 4,59% en Wallonie, de 5,69% en Flandre et de 6,54% à Bruxelles.

Mais elle restait plus élevée dans le sud du pays, avec un prix moyen en mars 2018 de 308,5 euros par an, contre 301,77 euros par an en Flandre et 269,66 euros à Bruxelles.