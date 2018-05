Le Vietnam devrait aussi bénéficier d'accords commerciaux, à l'image de celui de libre-échange conclu avec l'Union européenne en 2015 après deux ans et demi de négociations intenses et qui devrait être ratifié cette année et de l'accord de libre-échange transpacifique (TPP), signé en mars par onze pays des deux rives du Pacifique, rassemblant près de 500 millions de personnes, en dépit du retrait des Etats-Unis.

Selon M. Bourgeois, l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange UE-Vietnam devrait donner une nouvelle impulsion au commerce entre les deux partenaires. La Flandre peut ainsi espérer y exporter d'ici trois ans pour un milliard d'euros - contre un peu moins de 500 millions d'euros annuels actuellement.

M. Vanhees a toutefois souligné que de nombreux défis attendaient encore ce "tigre asiatique", comme l'absence de véritable secteur privé - l'essentiel de l'économie est aux mains de grandes et lourdes entreprises d'Etat - et la corruption, largement répandue. L'environnement est aussi une préoccupation et l'eau est rare. Ce qui offre toutefois des opportunités pour les entreprises flamandes.