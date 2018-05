Plus de 400 vols de Brussels Airlines seront annulés au total pendant les deux jours de grève des pilotes. Ce qui affectera plus de 63.000 passagers. "Ces derniers jours, nous avons pu joindre entre 45.000 et 50.000 passagers", indique Kim Daenen de Brussels Airlines.

Pour tenter d’aider le reste des voyageurs affectés par l’annulation de vols, la compagnie aérienne belge ouvrait ce dimanche cinq centres d’appel. Lundi également, les centres d’appel réquisitionneront un maximum de personnel. "Cela n’a donc pas de sens de se rendre à l’aéroport", met en garde Kim Daenen. "A l’aéroport nous ne pourrons aider de longues files de passagers, parce que nous avons justement placé un maximum de personnel dans les centres d’appel".