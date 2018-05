Pendant certains événements, les étudiants jobistes engagés pour cet été par la commune de Maasmechelen seront des personnes de contact, et participeront ainsi au maintien de la sécurité. La ville limbourgeoise possède aussi une équipe de gardiens de la paix (photo), mais leurs responsabilités différent, indique le bourgmestre Raf Terwingen (photo).

"Les gardiens de la paix ont un statut très spécifique et ont davantage d’autorité. Nous ne pouvions plus en engager encore davantage de façon temporaire. C’est la raison pour laquelle nous lançons un appel aux étudiants jobistes, pour avoir davantage d’assistants de prévention et de sécurité en rue".