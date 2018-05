Les passagers peuvent également contacter la compagnie via son site internet brusselsairlines.com ou les réseaux sociaux Twitter et Facebook), étant donné que le call centrer est régulièrement saturé en raison des nombreux appels et du temps nécessaire pour trouver une solution personnalisée. "Cela ne se fait pas facilement, nous étudions les options avec les passagers et il faut parfois plus d'une demi-heure pour satisfaire un seul client", explique Wenke Lemmes.

L’association des consommateurs Test Achats se tiendra également prête, dès lundi matin, pour répondre aux éventuelles questions de voyageurs, au numéro 02 892 37 09.

Brussels Airlines ne dispose pas encore de statistiques sur le nombre de demandes de remboursement ou de changements de réservation dans le cadre de la grève des pilotes. Entre 60.000 et 70.000 passagers et quelque 557 vols à destination et depuis Brussels Airport seront touchés lundi et mercredi prochains, alors que 75% des vols devraient être annulés.