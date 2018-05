Belga/AFP

A.Fr. (avec Belga) Le ministre flamand du Tourisme Ben Weyts (N-VA) en a assez qu'Airbnb (photo) refuse de partager les adresses des propriétés réservées et mises en location via sa plateforme destinée aux particuliers. Il compte mettre l'entreprise en demeure, afin que des contrôles sur la sécurité et l’hygiène des logements mis en location via Airbnb puissent être effectués. L’information relayée par le quotidien Het Nieuwsblad a été confirmée à la rédaction de la VRT.