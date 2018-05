Jusqu'en 2007, il existait des timbres prioritaires plus chers permettant une livraison plus rapide du courrier. Le patron de l'entreprise postale souhaite le retour de ce système, avec le regard tourné vers le Danemark. "Là-bas, chaque jour, il n'y a qu'un client par rue qui reçoit du courrier. Les facteurs ne traversent la rue que pour ceux qui veulent être livrés en un jour et qui paient davantage pour cela."

"D'ici fin 2019, nous aurons mis en place notre politique de prix différenciée pour un envoi Jour + 1 ou un envoi Jour + 2 ou 3", annonce-t-il en tous les cas.