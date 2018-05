A.Fr. (avec Belga) La dette publique belge devrait baisser l’an prochain, pour se situer juste au-dessus de 100% du produit intérieur brut (PIB). Cette dette atteindra ainsi son niveau le plus bas depuis 2011, grâce à la croissance économique, à un déficit budgétaire plus restreint et à la vente d’actions de BNP Paribas. D’autres pays de l’Union européenne - comme la Grèce, l’Italie et le Portugal - auront aussi encore une dette publique dépassant les 100% du produit intérieur brut.