Le public visé par cette nouvelle implantation de la compagnie aérienne en Flandre occidentale n’est pas seulement constitué des voyageurs d’affaires mais aussi des amateurs de football, qui veulent aller assister aux matchs de Manchester United (l’équipe du Diable rouge Romelu Lukaku) ou Manchester City (où jouent Kevin De Bruyne et Vincent Kompany).

VLM Airlines proposera aussi dès l’hiver prochain des vols quotidiens vers Manchester au départ d’Anvers. Les jours de semaine, il y aura même deux vols par jour.

VLM Airlines possède une flotte de six Fokker 50 (photo), qui peuvent accueillir 50 passagers. Entre octobre 2009 et septembre 2012, la compagnie avait déjà proposé des vols entre Anvers et Manchester. Les aéroports régionaux d’Ostende-Bruges et Anvers sont tous deux exploités par le groupe français Egis.