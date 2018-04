La sortie annoncée du Royaume-Uni de l’Union européenne devrait être effective le 29 mars 2019 et ses conséquences économiques pour le port de Zeebrugge et la Flandre occidentale ne sont pas encore claires. Le port est en effet très dépendant de l'économie britannique. Ainsi, 46% du trafic à Zeebrugge a pour origine ou destination la Grande-Bretagne, ce qui génère 5.000 emplois, 500 millions d'euros de valeur ajoutée, 70 services réguliers par semaine et 67% des produits exportés - essentiellement du textile, de l'alimentaire et des voitures.

Depuis 2016, Zeebrugge a déjà ressenti certains effets du Brexit, même si la plupart d'entre eux semblent sous contrôle. Le commerce de voitures avec les Britanniques a chuté en 2016 et 2017. Il y a eu aussi une baisse du trafic peu de temps après le référendum.