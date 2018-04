Auteur: Belga

Belga La Belgique affichait à la fin de l'année 2017 un ratio de dette publique par rapport au PIB de 103,1%, un des taux les plus élevés de l'Union européenne, selon les données d'Eurostat, l'office statistique européen, publiées lundi. Seuls trois pays affichent un ratio plus élevé: la Grèce (178,6%), l'Italie (131,8%) et le Portugal (125,7%). Les plus faibles ratios ont été relevés en Estonie (9%), au Luxembourg (23%) et en Bulgarie (25,4%).