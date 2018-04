La dame était "le cerveau derrière toute la fraude", a estimé le tribunal gantois. "Pendant des années, elle a systématiquement fraudé le fisc et a essayé de dissimuler de l'argent de toutes les manières possibles, également via des montages panaméens. Sa détermination et son culot sont inadmissibles et le tribunal ne pouvait accéder à une quelconque forme de clémence", a commenté le président du tribunal, Christophe Snoeck.

La dame âgée a écopé de 16 mois de prison, dont 10 avec sursis, et d'une amende de 600.000 euros. Son fils a été condamné à 8 mois de réclusion, dont la moitié avec sursis, et à 240.000 euros d'amende. L'avocat de la nonagénaire avait demandé de faire examiner la santé mentale de sa cliente, mais cette requête a été rejetée. "Avoir un caractère difficile, dominant et mesquin, ce n'est pas la même chose qu'un retard mental. Elle était la patronne et a activement cherché des constructions offshore. Elle s'est même rendue en 2003 au Panama pour régler certaines affaires", a ajouté le tribunal.

"C'est une dame très rusée qui jusqu'à un âge bien avancé était impliquée dans des technologies fiscales de pointe. Elle a même récemment adressé une lettre au ministre luxembourgeois des Finances en sollicitant son intervention. Il ne ressort d'aucun élément qu'elle ait pu manquer de lucidité ou de facultés mentales."