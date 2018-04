A.Fr. (avec Belga) La Belgique est le troisième plus gros exportateur d'équipements électriques et électroniques usagés (UEEE) vers le Nigeria, indiquent ce jeudi l'Université des Nations Unies (Unu) et le Centre de coordination pour l'Afrique de la Convention de Bâle (BCCC Africa) dans un rapport commun. Sur les 5.240 tonnes de matériel électro de seconde main acheminées par roulier depuis le port d'Anvers en 2015 et 2016, près d'un tiers constituait des déchets.