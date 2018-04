La Flandre a attiré les touristes européens tout au long de l'année et surtout davantage de Hongrois (+37%), de Suisses (+16%) et d'Allemands (+14%). Le nord du pays gagne aussi en popularité dans des contrées plus lointaines avec 48% de touristes brésiliens supplémentaires en 2017, 34% de Russes, 24% de Chinois et 21% d'Américains en plus.

Le taux d'occupation des hôtels flamands était en moyenne de 64% l'an dernier, soit 4% de plus qu'en 2016, ressort-il du baromètre des hébergements de Toerisme Vlaanderen, l'agence du tourisme flamande. "Le plus dur est passé", se réjouit Ben Weyts. "Nous restons focalisés sur nos atouts: nos Maîtres flamands, notre nourriture et nos boissons, notre patrimoine artistique, le cyclisme. Cela porte ses fruits."