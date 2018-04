AP

A.Fr. (avec Belga) Le train Benelux, l'Intercity qui relie Bruxelles et Amsterdam, roulera dès ce lundi avant tout sur une ligne rapide. La durée du trajet sera ainsi raccourcie d'une demi-heure, pour ne plus faire que 2 heures et 53 minutes. Les tarifs seront variables et pourront dans certains cas (réservation tardive, week-end) être un peu plus élevés qu'actuellement. A noter aussi qu’un ticket SNCB sera un euro plus cher que l’équivalent acheté aux chemins de fer néerlandais (NS).