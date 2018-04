C'est le secteur privé qui accueille la plus grande part de ces nouveaux emplois, avec 36.549 unités en plus. "On peut s'attendre à ce que cette évolution positive se poursuive sur le marché de l'emploi", avec la poursuite du tax-shift, estime la ministre libérale flamande.

Elle voit deux raisons à cette situation : "D’une part une reprise économique, et d’autre part des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du tax-shift, qui ont fait baisser nettement les coûts salariaux des employeurs. J’espère que grâce à la poursuite de la baisse des coûts salariaux, d’autres emplois pourront encore être créés", conclut la ministre De Block.

Le journal L'Echo, qui a compilé des données de la Banque nationale, du Bureau du plan ainsi que des organismes régionaux, sur une période plus large, indique qu'entre 2005 et 2016, l'emploi a progressé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, mais de manière plus importante dans le second. A savoir 9,7%, soit 338.800 emplois supplémentaires dans le secteur privé, contre 64.000 emplois supplémentaires dans le secteur public (ce qui correspond à une augmentation de 8%).