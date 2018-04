Le port d'Anvers est connu pour être l'une des portes d'entrée pour la cocaïne en Europe. En 2017, une quantité record de près de 40 tonnes de drogue a ainsi été interceptée. Au printemps 2018, le compteur indique déjà 17,5 tonnes.

D’après l’hebdomadaire Knack, la douane belge cherche actuellement un moyen pour contrôler chaque containeur à son arrivée au port. Ces services veulent ainsi pouvoir trouver des solutions, en vue de contrôler à terme tous les containers pertinents, ce qui représente de trois à trois millions et demi de cargaisons contre 34.000 actuellement.

L'une des idées avancées est d'acquérir plus de scanners et de placer du matériel de détection directement aux terminaux pour un contrôle immédiat. Une large consultation est en cours et la douane étudie en outre la faisabilité et la pertinence d'un scanning de grande envergure. Les résultats sont attendus pour octobre.