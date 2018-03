"Au cours des six dernières années, nous avons bâti un portefeuille d'activités permettant de générer une croissance forte et durable. Nous devons maintenant simplifier fortement notre organisation et nos processus, tout en alignant nos ressources", explique Jean-Pierre Clamadieu (photo archives), CEO de Solvay.

La concentration des activités de R&I et des fonctions support devrait impliquer le transfert de 500 employés vers Lyon et Bruxelles, échelonné sur quatre ans.

Le groupe a entamé ce jeudi les procédures d'information et de consultation des représentants des salariés, qui devraient s'achever fin juin. Le turnover naturel, les départs volontaires et le reclassement interne doivent atténuer l'impact des suppressions d'emplois, ajoute Solvay qui s'engage à "limiter autant que possible les pertes d'emplois".