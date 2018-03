Chaque magasin adoptera un nouveau look: allées plus larges, nouveau mobilier, éclairage LED et un agrandissement du rayon boulangerie. Une attention particulière sera donnée à l'assortiment de produits frais (photo archives).

Les rayons seront réorganisés suivant l'ordre de la journée: d'abord les produits du petit déjeuner, puis ceux du repas du midi, ainsi de suite. Les produits seront toujours présentés dans les traditionnels cartons ou sur des palettes et le nouveau concept ne touchera pas aux prix bas qui font partie de l'identité de la société, a expliqué Wim Voet, directeur général des opérations chez Aldi Holding. "L'efficacité fait partie de notre ADN. Aldi restera Aldi."

Le groupe de distribution a également l’intention d’étendre l’opération de rénovation à ses autres magasins en Europe. Il déboursera pour cela pas moins de 5 milliards d’euros.