Mais ces derniers mois, les quotidiens De Tijd et Le Soir ont pu consulter pour la toute première fois près d’un million et demi de documents du registre d’exploitation luxembourgeois. Et cela grâce à des spécialistes informaticiens qui ont pu copier le registre. Ceci a permis de voir quels Belges importants sont présents au Luxembourg.

Il en ressort que sur les 100 familles les plus riches de Belgique, 60% sont présentes au Luxembourg. Dans deux cas sur trois, il s'agit uniquement d'une boîte aux lettres n'ayant d'autre activité que la détention de parts dans d'autres sociétés, parfois situées à l'étranger (îles Vierges britanniques, Panama) et ne payant généralement que peu d'impôts.

Si l'on ne retient que les 50 familles les plus riches, elles sont alors huit sur dix à opter pour des constructions financières et fiscales au Luxembourg. Cumulés, les capitaux propres de leurs sociétés dépassent les 48 milliards d'euros. Et leurs actifs frôlent les 54 milliards. Soit l'équivalent du produit intérieur brut de la Lettonie.