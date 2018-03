A.Fr. (avec Belga) La Fédération belge du secteur financier met en garde contre des fraudeurs qui recrutent de plus en plus les jeunes dans leur environnement direct - via les réseaux sociaux ou lieux de sortie - en leur faisant miroiter une promesse de gain rapide d’argent. Ces "mules financières" doivent permettre aux cybercriminels de transférer des sommes détournées, souvent vers d’autres pays. Les jeunes qui tombent dans le piège ne se rendent généralement pas compte qu’ils commettent un délit et mettent en jeu leur sécurité.