Lynk & Co est une marque qui a été lancée en 2015 et dont les ventes se font directement en ligne sur internet. Elle appartient à Zhejiang Geely Holding, le propriétaire de Volvo Cars. Grâce à cette opération, le constructeur suédois va soutenir l'expansion de l'enseigne chinoise en Europe et opte par ailleurs pour davantage de diversification dans ses activités, explique Volvo.

Les voitures de Lynk & Co seront construites selon la même architecture (Compact Modular Architecture) que celles de Volvo produites à Gand. "Nous voyons beaucoup de potentiel pour cette nouvelle marque sur le marché européen et allons soutenir Lynk & Co avec l'expertise technologique et industrielle de Volvo", assure Hakan Samuelsson, le patron de Volvo Cars.