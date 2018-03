La représentante spéciale de Hong Kong pour les affaires économiques et commerciales auprès de l'Union européenne a d'ailleurs invité les Belges à se rendre nombreux jusqu'à cette destination, rappelant qu'il n'y a pas de TVA là-bas.

Le premier avion en provenance de Chine s'est posé vers 7h00 à Brussels Airport, d'où il repartira peu après 13h00. Cathay Pacific, qui propose des liaisons vers plus de 200 destinations dans le monde et dispose d'une flotte de 140 avions, reliera les deux aéroports quatre fois par semaine (mardi, jeudi, samedi et dimanche). Le patron de l'aéroport bruxellois ne désespère cependant pas que le vol devienne quotidien à terme.