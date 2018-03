Le nombre d'agences offrant une gamme complète de produits et services, et à des heures d'ouverture élargies, sera en outre doublé et augmentera à 145 agences, réparties sur toutes les provinces flamandes.

Une soixantaine d'agences seront transformées en agences automatiques où les clients pourront continuer à effectuer leurs transactions quotidiennes sur des guichets automatiques. Ces remaniements débuteront fin mars et seront réalisés d'ici la fin de cette année.

Tous les collaborateurs déplacés de 66 agences seront réaffectés dans des agences voisines ou en KBC Live, où ils proposeront une gamme de services élargie à leurs clients habituels.

"Les membres du personnel et les interlocuteurs sociaux seront informés en toute transparence", précise le bancassureur. Fin 2017, la KBC comptait en Belgique 625 agences retail occupant du personnel - soit 487 agences KBC en Flandre, 36 agences KBC à Bruxelles et 88 agences CBC.