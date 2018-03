Dans notre pays, les immigrés comme les Belges des deuxième et troisième générations subissent encore des discriminations à l'embauche et sur leur lieu de travail. Ainsi, une étude quantitative menée en 2017 par l'Université de Gand a montré que les candidats avec un nom à consonance étrangère avaient 30% de chances en moins d'être convoqués à un entretien d'embauche qu'une personne au patronyme flamand.

D'autres recherches dévoilent en outre que 63% des entreprises flamandes de nettoyage cèdent aux demandes racistes de leurs clients.

"Les minorités ethniques et religieuses ainsi que les migrants font partie intégrante du marché du travail et contribuent au développement économique européen", souligne Amel Yacef, présidente de l'Enar. "Le racisme structurel et individuel qu'ils subissent sur le marché du travail les empêchent cependant d'exploiter pleinement leurs talents."