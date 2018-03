A.Fr. (avec Belga) Depuis leur introduction en 1990, les frais bancaires n'ont cessé d'augmenter. Actuellement, un ménage belge paie ainsi en moyenne 51,60 euros par an, si l’on en croit les chiffres publiés par le service public fédéral Économie et cités par les quotidiens De Tijd et L'Echo ce samedi. Et les différences de montants de frais entre banques sont importantes. Le ministre des Consommateurs, Kris Peeters, souhaite inviter la Fédération belge du secteur financier, à une concertation pour un suivi de l'évolution dans ce domaine. Febelfin nuance, quant à elle, la problématique.