En novembre 2014, la Banque nationale réclamait que Jeroen Piqueur libère 20 millions d’euros de son propre patrimoine pour le cas où la banque Optima ferait faillite. A la suite de la faillite, le 15 juin 2016, Piqueur refusait de payer ce montant. Selon lui, cette garantie devait servir dans le cadre du démantèlement de la banque et il ne devait dès lors pas respecter son engagement car la faillite a été provoquée par la Banque nationale de Belgique (BNB).

Un enregistrement vidéo que la BNB a réalisé en 2014 et dans lequel Jeroen Piqueur accepte le principe de la garantie de 20 millions d'euros démontre, selon son avocat, que celui-ci ne serait pas d'application en cas de faillite. La vidéo en question montrerait un entretien entre le gouverneur Luc Coene et son futur successeur Jan Smets d'une part, et Jeroen Piqueur, Luc Van den Bossche (le précédent président du comité de direction) et Danny De Raymaeker (l'ancien CEO) pour la banque Optima, d'autre part.