Au total, 21,2% des ménages étaient donc frappés par l'une des trois formes de précarité énergétique. "Ce pourcentage reste stable au fil des années", note la Plateforme contre la précarité énergétique, gérée par la Fondation Roi Baudouin. "Depuis 2009, la précarité énergétique n'a guère évolué, et ce bien que les prix du gaz naturel et du mazout aient nettement baissé, surtout de 2014 au premier semestre 2016".

Les personnes isolées, plus particulièrement les femmes, et les familles monoparentales restent les plus touchées. "Alors que 4,7% des couples vivent en situation de précarité énergétique mesurée, 28% des isolés et 18,6% des familles monoparentales sont confrontés à cette situation", détaille la Plateforme.