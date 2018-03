D’après l’étude de Brussels Studies, quelque 39.124 habitants ont quitté Bruxelles en 2016 pour une des deux autres Régions du pays, alors que 24.381 résidents de Flandre ou de Wallonie sont venus s'installer dans la capitale.

"La croissance de la population bruxelloise, que l'on observe depuis de nombreuses années, est donc essentiellement le fruit du bilan positif des migrations internationales et des naissances issues d'une population en moyenne plus jeune que dans le reste du pays", souligne Sarah De Laet, auteure de l'étude et géographe à l'ULB.