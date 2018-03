Les Belges empruntent principalement pour des achats importants tels qu'un logement ou un véhicule, révèle l’enquête menée auprès d’un échantillon d’un millier d’entre eux. Le Belge a 29 ans en moyenne lorsqu'il contracte son premier crédit logement, qui est la forme la plus courante de crédit.

Plus le revenu est élevé, plus la chance de contracter un emprunt est grande: 71% des répondants à revenu plus élevé ont indiqué avoir (eu) un crédit hypothécaire. La proportion n'est plus que de 28% parmi les personnes à revenu plus faible.