De plus les syndicats demandent des primes de motivation supplémentaires pour travailler avec une tablette au lieu d'utiliser papier et crayon pour enregistrer les livraisons, explique AB InBev. AB InBev souhaite donner au dialogue social toutes ses chances afin de miser sur la modernisation et la flexibilité en collaboration avec son réseau régional de dépôts.

Des travailleurs d'AB InBev ont bloqué jeudi et ce vendredi à nouveau plusieurs dépôts du géant brassicole dans le pays. Le représentant des travailleurs explique que la direction entend déplacer son dépôt de Hasselt et faire travailler une partie son personnel à Louvain. "AB InBev envisage ce type d'opérations pour d'autres dépôts, c'est pourquoi nous négocions une convention collective de travail cadre qui s'appliquerait dans des cas pareils", indique Kris Croonenborghs du syndicat socialiste.

Les discussions de mercredi ont achoppé sur les éléments financiers de la convention. Les actions des travailleurs se poursuivent ce vendredi. "La direction ne nous a pas encore donné de signal quant à sa volonté de reprendre les négociations", commente Croonenborghs.